03.06.2025 11:16 Рита Парфенова

9 дронів і крилата ракета Х-35: рф атакувала поштовий термінал під Харковом

Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних військовими рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією слідства, в ніч на 3 червня близько 1:30 російські дрони атакували підприємство у місті Балаклія. Внаслідок удару загинув один працівник, ще один отримав поранення.

Крім того, з 2:30 до 3:10 зафіксовано атаку дев’яти ворожих дронів і однієї крилатої ракети Х-35 по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Після влучань виникла масштабна пожежа. На щастя, постраждалих немає.

Прокурори спільно з поліцією документують усі обставини та наслідки обстрілів, щоб зібрати докази чергових воєнних злочинів, скоєних збройними силами рф на території Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).