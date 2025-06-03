03.06.2025 11:16 Рита Парфенова
9 дронів і крилата ракета Х-35: рф атакувала поштовий термінал під Харковом
Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних військовими рф.
За інформацією слідства, в ніч на 3 червня близько 1:30 російські дрони атакували підприємство у місті Балаклія. Внаслідок удару загинув один працівник, ще один отримав поранення.
Крім того, з 2:30 до 3:10 зафіксовано атаку дев’яти ворожих дронів і однієї крилатої ракети Х-35 по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Після влучань виникла масштабна пожежа. На щастя, постраждалих немає.
Прокурори спільно з поліцією документують усі обставини та наслідки обстрілів, щоб зібрати докази чергових воєнних злочинів, скоєних збройними силами рф на території Харківської області.
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писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували
поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).
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