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03.06.2025  11:16   Рита Парфенова

9 дронів і крилата ракета Х-35: рф атакувала поштовий термінал під Харковом

Прокуратура Харківщини розпочала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних військовими рф.

рф атакувала поштовий термінал під Харковом

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За інформацією слідства, в ніч на 3 червня близько 1:30 російські дрони атакували підприємство у місті Балаклія. Внаслідок удару загинув один працівник, ще один отримав поранення.
 
Крім того, з 2:30 до 3:10 зафіксовано атаку дев’яти ворожих дронів і однієї крилатої ракети Х-35 по поштовому терміналу у передмісті Харкова. Після влучань виникла масштабна пожежа. На щастя, постраждалих немає.
 
Прокурори спільно з поліцією документують усі обставини та наслідки обстрілів, щоб зібрати докази чергових воєнних злочинів, скоєних збройними силами рф на території Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).
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