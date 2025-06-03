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03.06.2025  10:54   Рита Парфенова

Окупанти здійснили понад 600 обстрілів і втратили 74 військових за добу на напрямку ОТУ «Харків»

Оперативна обстановка на напрямку ОТУ «Харків» залишається складною. За добу зафіксовано ракетні й авіаудари, понад 600 обстрілів і використання 167 дронів-камікадзе.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ., станом на ранок 3 червня ситуація в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою, але контрольованою.

Протягом минулої доби російські війська здійснили:

  • 2 ракетні удари,
  • 4 авіаудари із застосуванням керованих авіабомб (КАБ),
  • застосували 167 дронів-камікадзе,
  • здійснили 665 обстрілів позицій українських захисників.

Також ворог тричі намагався штурмувати наші позиції поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького.

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати особовий склад та техніку противника. За даними командування, минулої доби втрати ворога склали:

  • 74 військовослужбовці (33 з них – безповоротні),

  • 123 одиниці озброєння й техніки, зокрема:

    • 1 танк,

    • 12 артсистем,

    • 23 автомобілі,

    • 69 безпілотників,

    • 5 засобів радіоелектронної боротьби,

    • 13 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, було знищено:

  • 112 укриттів для особового складу,
  • 4 місця зберігання боєприпасів,
  • 2 склади з паливно-мастильними матеріалами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення, ще сім атак окупантів зафіксовано на Куп’янському напрямку.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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