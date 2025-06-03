Окупанти здійснили понад 600 обстрілів і втратили 74 військових за добу на напрямку ОТУ «Харків»

Оперативна обстановка на напрямку ОТУ «Харків» залишається складною. За добу зафіксовано ракетні й авіаудари, понад 600 обстрілів і використання 167 дронів-камікадзе.
Як повідомляє РЕДПОСТ., станом на ранок 3 червня ситуація в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою, але контрольованою.
Протягом минулої доби російські війська здійснили:
Також ворог тричі намагався штурмувати наші позиції поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького.
Сили оборони України продовжують ефективно знищувати особовий склад та техніку противника. За даними командування, минулої доби втрати ворога склали:
74 військовослужбовці (33 з них – безповоротні),
123 одиниці озброєння й техніки, зокрема:
1 танк,
12 артсистем,
23 автомобілі,
69 безпілотників,
5 засобів радіоелектронної боротьби,
13 одиниць спеціальної техніки.
Крім того, було знищено:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення, ще сім атак окупантів зафіксовано на Куп’янському напрямку.
Комментариев: 0
Емоції можуть вийти з-під контролю – уникайте імпульсивних рішень. Зате творчість, інтуїція й спілкування сьогодні на висоті.
Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.
влажность:
давление:
ветер: