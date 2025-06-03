03.06.2025 10:54 Рита Парфенова

Окупанти здійснили понад 600 обстрілів і втратили 74 військових за добу на напрямку ОТУ «Харків»

Оперативна обстановка на напрямку ОТУ «Харків» залишається складною. За добу зафіксовано ракетні й авіаудари, понад 600 обстрілів і використання 167 дронів-камікадзе.

Як повідомляє РЕДПОСТ., станом на ранок 3 червня ситуація в операційній зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається напруженою, але контрольованою.

Протягом минулої доби російські війська здійснили:

2 ракетні удари,

4 авіаудари із застосуванням керованих авіабомб (КАБ),

застосували 167 дронів-камікадзе,

здійснили 665 обстрілів позицій українських захисників.

Також ворог тричі намагався штурмувати наші позиції поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького.

Сили оборони України продовжують ефективно знищувати особовий склад та техніку противника. За даними командування, минулої доби втрати ворога склали:

74 військовослужбовці (33 з них – безповоротні),

123 одиниці озброєння й техніки, зокрема: 1 танк, 12 артсистем, 23 автомобілі, 69 безпілотників, 5 засобів радіоелектронної боротьби, 13 одиниць спеціальної техніки.



Крім того, було знищено:

112 укриттів для особового складу,

4 місця зберігання боєприпасів,

2 склади з паливно-мастильними матеріалами.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення, ще сім атак окупантів зафіксовано на Куп’янському напрямку.