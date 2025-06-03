    
Главная Новини Харкова Армія На фронті в Харківській області – десять спроб штурму окупантів за добу
03.06.2025  09:04   Рита Парфенова

На фронті в Харківській області – десять спроб штурму окупантів за добу

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення, ще сім атак окупантів зафіксовано на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом минулої доби сталося три боєзіткнення. Ворог намагався прорвати оборону в районі міста Вовчанськ та у напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб штурму. Сили оборони України відбивали атаки в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

генштаб зсу мапа

Російські війська завдали чергових авіаударів по території Харківської області. Під ворожими ударами опинилися населені пункти Вовчанські Хутори та Артільне.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Армія На Харківському та Куп’янському напрямках за добу – 13 боєзіткнень 01.06 Армія На Харківщині Сили оборони стримують наступ ворога біля Фиголівки 01.06 Армія Окупанти за добу штурмували позиції ЗСУ на Харківщині 16 разів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 