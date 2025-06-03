03.06.2025 09:04 Рита Парфенова

На фронті в Харківській області – десять спроб штурму окупантів за добу

Протягом минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення, ще сім атак окупантів зафіксовано на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом минулої доби сталося три боєзіткнення. Ворог намагався прорвати оборону в районі міста Вовчанськ та у напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб штурму. Сили оборони України відбивали атаки в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

Російські війська завдали чергових авіаударів по території Харківської області. Під ворожими ударами опинилися населені пункти Вовчанські Хутори та Артільне.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).