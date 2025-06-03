На Харківщині пролунають вибухи: причина

Зранку 3 червня 2025 року в Чугуївському районі на Харківщині працюватимуть сапери.
На Харківщині тривають роботи з розмінування територій, забруднених через бойові дії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
У вівторок, 3 червня, фахівці проведуть планові підривні роботи поблизу села Камʼяна Яруга Чугуївського району.
У період із 09:00 до 13:00 жителі можуть чути звуки вибухів – це пов’язано зі знешкодженням виявлених вибухонебезпечних предметів.
Місцевих мешканців просять зберігати спокій і не наближатися до районів проведення робіт.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).
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Протягом дня небо над Харковом буде вкрите хмарами. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який триматиметься до вечора.
3 червня 2018 року вперше відзначався Всесвітній день велосипеда.
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