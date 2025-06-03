03.06.2025 10:34 Рита Парфенова

Атака дронів по Балаклії: є загиблий, поранений та пожежі на цивільному підприємстві

Уночі російські дрони-камікадзе вдарили по місту Балаклія Ізюмського району. Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства та відкритої місцевості.

У ніч на 3 червня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по місту Балаклія Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

За словами Карабанова, кілька дронів влучили на територію міста, зокрема по цивільному підприємству та відкритій місцевості.

Внаслідок влучань загинув один працівник підприємства, ще один чоловік зазнав поранень.

На підприємстві виникла пожежа площею близько 10 м², яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Окремо, внаслідок детонації бойових частин ворожих дронів загорівся сухий очерет на відкритій території. Пожежа охопила площу близько 2 гектарів.

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 3 червня російські дрони атакували поштовий термінал у селищі Новий Коротич під Харковом. Сталася пожежа на площі 3000 кв. м (відео, фото).