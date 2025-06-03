03.06.2025 13:00 Рита Парфенова

СБУ затримала агента фсб, який наводив ракети рф на командні пункти ЗСУ в Харкові

32-річний чоловік, влаштувавшись до будівельної компанії, передавав ворогу координати військових об’єктів та знімав українську техніку. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У Харкові співробітники СБУ затримали агента фсб, який працював у будівельній компанії, що займалася зведенням запасних командних пунктів (ЗКП) для ЗСУ. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, 32-річний чоловік спеціально влаштувався на цю роботу, аби шпигувати за українськими оборонними об’єктами та передавати координати ворогу для подальших ракетно-бомбових ударів.

Працюючи над встановленням вентиляційних систем у підземних укриттях, зрадник дізнавався точні місця розташування ЗКП. Він також повідомляв російській стороні про інженерні особливості цих об'єктів. Для маскування агент після кожного контакту з куратором знищував переписку на телефоні.\

Кіберфахівці СБУ задокументували зв'язки чоловіка з представниками фсб, після чого затримали його за місцем проживання. Паралельно проведено комплекс заходів з метою убезпечення українських військових об'єктів.

Також встановлено, що фігурант фіксував рух української бронетехніки у напрямку фронту, знімаючи відео під час повернення з роботи.

Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Він перебуває під вартою без права застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводить СБУ Харківщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив ДРГ та наводив авіаудари.