29.05.2025 10:00 Рита Парфенова

На Харківщині СБУ затримала інформатора фсб, який готував прорив ДРГ та наводив авіаудари

До восьми років за ґратами загрожує агенту фсб, який передавав координати українських позицій для авіаударів та шукав маршрути для прориву російських ДРГ на північ Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України затримала інформатора фсб, який діяв на користь ворога в Харківській області. Його головним завданням було забезпечення проходу російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) через північний кордон регіону.

Зловмисник шукав малопомітні маршрути в обхід позицій Збройних сил України та Державної прикордонної служби. Крім того, він збирав координати для наведення керованих авіабомб по українських підрозділах і об’єктах критичної інфраструктури.

За даними слідства, агентом виявився 45-річний працівник одного з підприємств у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він відвідував прикордонні населені пункти та фіксував позиції українських військових на камеру телефону. Координати передавав своєму куратору через скріншоти гугл-карт.

Інформатора затримали на початковому етапі його діяльності. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування ЗСУ. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України викрила підривну пропагандистську діяльність ще одного харків'янина, який закликав до зміни державних кордонів України та виправдовував тимчасову окупацію рашистами українських територій.