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29.05.2025  09:33   Рита Парфенова

У Чугуївському районі Харківщини триває гасіння масштабної лісової пожежі (фото)

Поблизу Березників у Чугуївському районі горить ліс на площі понад 21 га. Роботи ускладнює загроза обстрілів та детонація мін.

Новини харкова: біля Березників горить ліс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

28 травня о 12:45 стало відомо про масштабну лісову пожежу на території Старосалтівського лісництва біля села Березники Чугуївського району. На момент прибуття рятувальників площа займання становила близько 21 гектару. Крім того, поблизу лісу горів сухостій на відкритій місцевості площею 2 гектари.

Новини Харкова: біля Березників горить ліс

До гасіння пожежі залучено 19 рятувальників, три одиниці пожежної техніки, медичний підрозділ ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди з Вільчі, а також вісім працівників і п’ять одиниць техніки лісового господарства.

Новини Харкова: біля Березників горить ліс

Роботи ускладнювалися небезпекою повторних обстрілів з боку окупаційних військ, а також постійною детонацією мін та нерозірваних боєприпасів.

О 20:10 пожежу вдалося локалізувати. Роботи з її повної ліквідації тривають. Завдяки оперативним діям рятувальників і лісівників вдалося не допустити поширення вогню на житлові будинки прилеглих сіл. Причини виникнення загоряння наразі встановлюються.

Новини Харкова: біля Березників горить ліс

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 травня в Ізюмському районі виникли чотири пожежі через російські обстріли.

Новини Харкова: біля Березників горить ліс

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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