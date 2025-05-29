Окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів Харківщини – пошкоджено житло та підприємства

Протягом доби під ворожим вогнем опинилися дев’ять населених пунктів області. Росіяни застосували авіаракети, дрони й керовані авіабомби.
Упродовж минулої доби російські війська атакували дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Зафіксовані пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, однак, за попередніми даними, постраждалих немає.
У Куп’янському районі внаслідок атак пошкоджено одну квартиру та три приватні житлові будинки.
В Ізюмському районі зафіксовано пошкодження приміщень двох цивільних підприємств.
Окупанти застосували широкий спектр озброєння:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 травня в Ізюмському районі виникли чотири пожежі через російські обстріли.
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