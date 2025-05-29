29.05.2025 08:12 Рита Парфенова

ДСНС: чотири пожежі через обстріли в Ізюмському районі, 25 людей евакуйовано в Харкові

Протягом 28–29 травня в Ізюмському районі виникли чотири пожежі через російські обстріли. Усього рятувальники здійснили 40 виїздів, у тому числі евакуювали 25 людей з пожежі в Харкові та знешкодили 170 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 28 по 29 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів, серед яких 23 були спрямовані на ліквідацію пожеж. Чотири з них спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському районі.

Зокрема, вдень російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню лісовий масив Борівського лісництва поблизу села Новоплатонівка. Внаслідок цього зайнялася хвойна підстилка у двох осередках загальною площею 2,5 гектара.

Увечері в тому ж районі російська авіація скинула керовану авіаційну бомбу (КАБ) по селу Бахтин. Було зруйновано будівлю колишнього сільськогосподарського підприємства та виникла пожежа сухостою на відкритій території площею 1 000 квадратних метрів.

Близько 5-ї ранку 29 травня новий авіаудар по території Борівського лісництва біля села Підлиман спричинив ще одну пожежу – цього разу на площі 2 гектари.

Окрім цього, рятувальники загасили ще 12 пожеж у природних екосистемах на площі понад 7 000 квадратних метрів. До гасіння чотирьох із них були залучені підрозділи місцевої пожежної охорони. Три лісові пожежі ще ліквідуються.

Також надзвичайники виїжджали на три аварійно-рятувальні роботи, надали допомогу населенню у семи випадках та здійснили ще сім виїздів за іншими напрямками.

У Харкові на вулиці Наталії Ужвій у Київському районі сталася пожежа в квартирі багатоповерхового будинку. Площа займання склала 10 м². Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з небезпечної зони 25 людей, зокрема двох дітей.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 170 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДСНС показали, як гасили нічні пожежі після ударів дронів по Харківщині (відео, фото).