29.05.2025 07:30 Рита Парфенова

Вознесіння Господнє: свята, прикмети, традиції та заборони 29 травня

Сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят – Вознесіння Господнє, яке припадає на сороковий день після Великодня.

Згідно з Євангелієм, цього дня Ісус Христос піднявся на небо з Оливної гори, завершивши своє земне служіння та посівши місце праворуч від Бога-Отця. Це свято символізує надію на спасіння людських душ.

Число 40 має особливе значення – саме на 40-й день немовлят приносили до храму, і саме через 40 днів після Воскресіння Христос увійшов до небесного храму як Спаситель.

Традиції

У храмах проводять урочисті служби, віруючі йдуть до церкви. Вознесіння вважалося також і поминальним днем – пекли особливі довгасті пироги з «драбинками», які освячували й роздавали нужденним.

Жінки збиралися без чоловіків і смажили яєчню, молячись за захист посівів і худоби. Вважалося, що від Вознесіння починається літо – можна купатися, не боятись заморозків. У народі святкували багаттями й хороводами.

Роса на Вознесіння вважалась цілющою. А холод чи дощ – прикмета до неврожаю та хвороб худоби.

Заборони та прикмети

Цього дня не радять займатись важкою працею, виносити сміття чи плювати на землю. Також перестають вітати словами «Христос Воскрес!», адже з храмів виносять плащаницю.

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29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині. 2002 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців.



За 77 років під прапором ООН службу пройшли понад 1 мільйон чоловіків та жінок. Робота миротворців пов’язана із ризиком. За історію існування миротворчих сил ООН понад 4000 «блакитних касок» віддали свої життя в ім’я справи миру.



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А ще 29 травня Всесвітньою організацією гастроентерологів оголошено Всесвітнім днем здорового травлення – цього дня 1958 року було прийнято Статут цієї організації.



Мета Всесвітнього дня – привернути увагу громадськості до проблем порушення травлення та пошуку ефективних шляхів боротьби з ними.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Феодосії.



Селяни молилися цього дня святій мучениці Феодосії, щоб вона послала їм великий урожай, захистила від хвороб. Від цього дня починали худобу підгодовувати бубликами і печеними коржами, підвищуючи цим її плодючість.



Що не можна робити:

сумувати, адже за настроєм цього дня створюється майбутнє;

стрибати по землі, урожаю не буде;

сваритися, сварка затягнеться надовго.

За Юліанським календарем, 29 травня православна церква вшановує пам’ять святого Феодора Освяченого.



Преподобного Феодора Освяченого в народі вважали покровителя жита — хлібного зерна. А день у народі прозвали «Феодором житником», оскільки у цей період селяни сіяли ячмінь, пшеницю, жито та овес.



Не варто цього дня вінчатися.



Варто стежити за своїми словами і провести день без сварок та лайки.

Також цього дня

В 1453 столиця Візантійської імперії Константинополь загинув під ударами турків і був перейменований в Стамбул.



1802 – фізик та основоположник електрометалургії академік В.В.Петров відкрив явище електричної дуги.



1874 – народився Гілберт Кіт Честертон, англійський романіст, новеліст, есеїст. «Перевірку часом» витримали детективні розповіді Честертона: цикл про отця Брауна та збірку «Людина, яка знала занадто багато» (1922).



1900 – компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор". Пізніше це слово стане загальним, і ескалаторами називатиму всі сходи, що саморухаються, які стануть невід'ємною частиною нашого життя.



1910 – змагання у швидкості між аеропланом та поїздом. Першою відстань між Олбані та Нью-Йорком подолав літальний апарат, яким керував Гленн Кертісс, який отримав приз у 10 000 доларів.



1915 – у Харкові відбулося освячення знаменитої Трьохсвятительської церкви, відомої городянам також під назвою Гольдберівська церква.



1917 – народився Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США, смерть якого стала найпопулярнішим та загадковим сюжетом про замахи.



1953 – новозеландцем Едмундом Хілларі та шерпом Норгеєм Тенцингом вперше підкорена Джомолунгма, найвища вершина на Землі.



1958 – народилася Аннет Бенінг, американська актриса («Краса по-американськи», «Кідали», «Марс атакує», «Театр»).



1959 – народився Едріан Пол, англо-американський актор. Безсмертний серіальний шотландець. Горець, чи то пак.



1959 – народився Руперт Еверетт, англо-американський актор («Зоряний пил», «Краса по-англійськи», «Сон літньої ночі», «Кращий друг», «Як важливо бути серйозним»).



1967 – народився Ноел Галахер, гітарист англійського гурту «Oasis».



1985 – на стадіоні «Ейзель» (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів «Ювентус» – «Ліверпуль» сталася бійка між уболівальниками команд, під час якої звалилася бетонна огорожа. Внаслідок інциденту загинули 39 людей та поранено не менше 400.



1990 – 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк та Європейське економічне співтовариство уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку



2014 – поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт «16») Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Феодосія.



за Юліанським календарем: Аркадій, Георгій (Єгор, Юрій), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Микола, Модест, Олександр, Петро, Теодор, Федір.