29.05.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна чекає на день, коли йому слід бути обережним у всьому, за що б він не взявся: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксування, а відповіддю у Овна може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Овен може легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю видається чудова можливість завести перспективне знайомство з прицілом на далеку перспективу! Цілком імовірно, що це знайомство виявиться романтичним, проте зірки радять Тельцю не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами - і дружніми, і діловими. Налагоджені зв'язки здатні виявитися дуже корисними і можуть ще довгий час грати в житті Тельця важливу роль!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки зможуть звернути на себе увагу будь-кого! Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Вони будуть відчувати приплив енергії і сил, що змушує їх поводитись зухвало, при кожній нагоді провокуючи оточуючих. Не дивно, що багатьом це припаде не до душі, тож у сьогоднішньому порядку денному Близнюків можливий конфлікт. Натомість осіб протилежної статі їхня самовпевненість приваблюватиме. Зірки радять Близнюкам витратити свою енергію на кохання, а не на сварки.

Рак (22 червня – 23 липня)

День буде наповнений для Рака всіма відтінками емоцій, а його інтуїція сягне небаченої висоти! Раку легше прийматиме рішення не головою, а серцем – навіть коли йдеться про роботу. Шосте почуття підкаже Раку правильний шлях там, де йому не вистачає інформації, досвіду чи знань. Тож зірки радять Раку прислухатися до голосу своєї інтуїції – вона здатна вберегти його від помилок та імпульсивних вчинків, про які згодом він міг би пошкодувати.

Лев (24 липня – 23 серпня)

На очах Лева будуть надягнуті збільшувальні лінзи: він буде схильний все перебільшувати - як хороше, так і погане! В результаті люди та події у Лева розділяться за чорно-білим принципом: щось він може ідеалізувати, а в чомусь шукати недоліки. Останнє стосується і близьких Лева, які мають шанс почути від нього чимало причіпок. Втім, завдяки таким ось «окулярам» Лев здатний помічати те, що від нього приховано. Це допоможе йому у будь-яких справах, які потребують уваги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Енергійність і життєлюбність Діви розквітнуть її життя яскравими фарбами – навіть якщо події дня зовсім не будуть до цього сприяти. Побут і рутина - доля тих, кому нецікаво жити на світі, до Діви ж це твердження не застосовується! Вона зможе підняти настрій не тільки собі, а й усім, хто її оточує. А заразом Діва не проґавить можливість виставити себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть сповнені енергії, яку зірки радять їм спрямувати на побут та облаштування власного будинку. Їхня потяг до творчості забезпечить їм креативний підхід навіть у найпрозаїчніших речах, таких як прибирання квартири або приготування їжі. Терези здатні створити складний кулінарний шедевр з десятка інгредієнтів! Втім, і в будь-якій іншій справі Терези зможуть пов'язати воєдино масу найрізноманітніших компонентів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Ситуація триматиме Скорпіона у приємному тонусі, не дозволяючи йому розслабитися та занудьгувати! Зірки обіцяють, що Скорпіон зуміє вирватися зі щоденної рутини - можливо, самостійно, а можливо, отримавши якесь струс з боку. Йому варто використати день для того, щоб дізнатися чи побачити щось нове та цікаве. Це буде не лише приємно, а й корисно, дозволивши Скорпіонові подивитися на звичні речі під новим кутом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує витратити набагато більше грошей, ніж він планував! Під впливом емоцій він буде схильний робити несподівані, спонтанні та на перший погляд безглузді покупки. Втім, більшість із них, на превеликий подив самого Стрільця, виявляться корисними та потрібними. Іншими словами, у витратах Стрільця вестиме інтуїція, а не логіка. Але покладатись лише на неї не варто: краще підстрахуватися, визначивши для шопінгу суворі ліміти.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День Козерога обіцяє пройти під гаслом: «Я сам!». Він відчуватиме в собі первісну, стихійну силу, а також впевненість, що переходить усі межі. Це не тільки дозволить Козерогу успішно справлятися з будь-якими завданнями, але й зробить його дуже привабливим в очах протилежної статі. А от із тими, з ким Козеріг не збирається фліртувати, його стосунки будуть складатися не так гладко. Виставляючи на перше місце своє «Я», Козеріг може тим самим утискати почуття та гордість інших.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У голову Водолія буквально увірветься шквал творчих та нестандартних ідей! Щоб їх не забути, Водолію слід весь день тримати напоготові блокнот і олівець - коли ці ідеї йому обов'язково знадобляться. Взагалі, будь-які справи та плани Водолія, в яких присутні хоча б крихта творчості та нестандартний підхід, супроводжуватиме успіх. Головне, що потрібно від Водолія – не ставити на шляху своєї фантазії штучних перешкод.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам варто як слід пофантазувати! Зірки нагадують їм: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки та давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє, опрацьовуючи найнестандартніші, навіть фантастичні ходи – згодом Риби зуміють втілити багато з цих неймовірних задумів у життя.