Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 травня очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.
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Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
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