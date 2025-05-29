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29.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 травня

У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 травня очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 19 – 21° тепла.

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Народні прикмети

  • грім обіцяє добрий урожай зернових;
  • якщо після дощу не видно метеликів, то погана погода триватиме;
  • йде дощ і квакають жаби у водоймах – скоро налагодиться погода;
  • заквітло жито — можете білити полотна;
  • день спекотний — до великої кількості білих грибів у лісі;
  • вранці по воді стелиться туман — буде ясна погода;
  • активно літають біля вуликів бджоли — прийде швидкий дощ;
  • багато павуків — чекайте на хорошу погоду;
  • колоситься жито — до великої кількості грибів восени.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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