28.05.2025 21:46 Дмитро Колонєй
Апетитна смажена курка з овочами та соєвим соусом
Швидкий рецепт не без східних ноток.
Як пише РЕДПОСТ
, це просте та смачне блюдо, яке відмінно підійде для швидкої вечері або обіду. Якщо немає свіжих, овочів, можна використовувати будь-яку заморожену овочеву суміш до смаку, що робить рецепт дуже гнучким.
Смажена курка з овочами та соєвим соусом
Продукти
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1 куряче філе
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300 г заморожених овочів (будь-яка суміш) або свіжих овочів за власним смаком
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3 ст. соєвого соусу
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сіль за смаком
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спеції до смаку (наприклад, чорний перець, паприка, імбир)
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати куряче філе невеликими шматочками.
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У глибокій мисці змішати нарізане куряче філе, 3 столові ложки соєвого соусу та вибрані вами спеції.
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Добре перемішати.
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Залишити маринуватися на 10 хвилин.
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Розігріти сковороду на середньому вогні з невеликою кількістю олії.
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Порізати овочі.
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Викласти замариновану курку.
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Злегка обсмажити курку, поки вона не змінить колір і не стане золотистою. Курка має бути повністю готова цьому етапі.
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Всипати порізані чи заморожені овочі у сковороду до курки.
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Збільшити вогонь сильного.
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Смажити курку з овочами до готовності, періодично помішуючи. Овочі повинні стати м'якими, але при цьому залишатися трохи хрусткими.
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Спробувати страву на смак.
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При необхідності додати ще трохи солі чи соєвого соусу.
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Подавати гарячим.
Смачного!
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