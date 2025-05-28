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28.05.2025  21:46   Дмитро Колонєй

Апетитна смажена курка з овочами та соєвим соусом

Швидкий рецепт не без східних ноток.

Як приготувати смажену курка з овочами та соєвим соусом
 
Як пише РЕДПОСТ, це просте та смачне блюдо, яке відмінно підійде для швидкої вечері або обіду. Якщо немає свіжих, овочів, можна використовувати будь-яку заморожену овочеву суміш до смаку, що робить рецепт дуже гнучким.
 

Смажена курка з овочами та соєвим соусом

 

Продукти

 
  • 1 куряче філе
  • 300 г заморожених овочів (будь-яка суміш) або свіжих овочів за власним смаком 
  • 3 ст. соєвого соусу
  • сіль за смаком
  • спеції до смаку (наприклад, чорний перець, паприка, імбир)

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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати куряче філе невеликими шматочками.
  2. У глибокій мисці змішати нарізане куряче філе, 3 столові ложки соєвого соусу та вибрані вами спеції.
  3. Добре перемішати.
  4. Залишити маринуватися на 10 хвилин.
  5. Розігріти сковороду на середньому вогні з невеликою кількістю олії.
  6. Порізати овочі.
  7. Викласти замариновану курку.
  8. Злегка обсмажити курку, поки вона не змінить колір і не стане золотистою. Курка має бути повністю готова цьому етапі.
  9. Всипати порізані чи заморожені овочі у сковороду до курки.
  10. Збільшити вогонь сильного.
  11. Смажити курку з овочами до готовності, періодично помішуючи. Овочі повинні стати м'якими, але при цьому залишатися трохи хрусткими.
  12. Спробувати страву на смак.
  13. При необхідності додати ще трохи солі чи соєвого соусу.
  14. Подавати гарячим.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ліниву піцу на сковороді.
 
 
Тэги:  рецепт, курка, овочі
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