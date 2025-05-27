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27.05.2025  21:57   Дмитро Колонєй

"Лінива" піца за 10 хвилин: швидка вечеря, з якою впорається навіть дитина

Швидка та ситна вечеря на сковороді.

 
Як пише РЕДПОСТ, приготування швидкої та ситної вечері може бути надзвичайно простим. Цей рецепт ідеально підходить для тих днів, коли часу обмаль, а хочеться смачно поїсти.  Усе, що вам знадобиться, – це кілька основних інгредієнтів і 10 хвилин часу.
 

Ленива піца на сковороді

 

Продукція:

 
  • 5 ст. сметани,
  • 5 ст. майонезу,
  • 2 яйця,
  • 2 ст. борошна,
  • 2 помідори,
  • 150 г ковбаси,
  • 200 г твердого сиру,
  • кетчуп.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Віночком збити сметану, майонез, яйця та борошно.
  2. Вилити тісто в змащену маслом  сковорідку.
  3. Змастити кетчупом.
  4. Розкласти кружечки помідорів та ковбаси або іншу начинку.
  5. Посипати тертим сиром.
  6. Готувати піцу 10 хв під кришкою на середньому вогні.
 
Тэги:  рецепт, піца, майоне, сир, помідори, яйця
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