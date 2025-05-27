27.05.2025 21:57 Дмитро Колонєй
"Лінива" піца за 10 хвилин: швидка вечеря, з якою впорається навіть дитина
Швидка та ситна вечеря на сковороді.
Як пише РЕДПОСТ
, приготування швидкої та ситної вечері може бути надзвичайно простим. Цей рецепт ідеально підходить для тих днів, коли часу обмаль, а хочеться смачно поїсти. Усе, що вам знадобиться, – це кілька основних інгредієнтів і 10 хвилин часу.
Ленива піца на сковороді
Продукція:
-
5 ст. сметани,
-
5 ст. майонезу,
-
2 яйця,
-
2 ст. борошна,
-
2 помідори,
-
150 г ковбаси,
-
200 г твердого сиру,
-
кетчуп.
Покроковий рецепт приготування:
-
Віночком збити сметану, майонез, яйця та борошно.
-
Вилити тісто в змащену маслом сковорідку.
-
Змастити кетчупом.
-
Розкласти кружечки помідорів та ковбаси або іншу начинку.
-
Посипати тертим сиром.
-
Готувати піцу 10 хв під кришкою на середньому вогні.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0