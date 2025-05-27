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27.05.2025  21:26   Мирон Зелений

У Харкові відбувся незвичний концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл (фото)

27 травня 2025 року в безпечному просторі Арт-Сховище «Культура» пройшов концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл Харкова до Дня захисту дітей в межах проєкту «Музика єднає».

Харків, концерт, діти
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Це був досить незвичний концерт, оскільки в кожному номері одночасно брали участь викладачі та їхні учні.
 
У програмі звучали твори українських та світових авторів, джазова та вокальна музика.

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Тэги:  харків, концерт, діти
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