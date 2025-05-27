27.05.2025 21:26 Мирон Зелений

У Харкові відбувся незвичний концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл (фото)

27 травня 2025 року в безпечному просторі Арт-Сховище «Культура» пройшов концерт учнів та викладачів мистецьких шкіл Харкова до Дня захисту дітей в межах проєкту «Музика єднає».



Фото: Василь Голосний /



Це був досить незвичний концерт, оскільки в кожному номері одночасно брали участь викладачі та їхні учні. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Це був досить незвичний концерт, оскільки в кожному номері одночасно брали участь викладачі та їхні учні.

У програмі звучали твори українських та світових авторів, джазова та вокальна музика.

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