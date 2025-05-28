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28.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

  • як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим;
  • якщо йде дощ – чекайте на грози протягом всього червня;
  • дощить — до сухої осені;
  • у небі довго видно веселку – чекайте на негоду;
  • оси активно літають – найближчим часом погода покращиться.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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