28.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.

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Народні прикмети

як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим;

якщо йде дощ – чекайте на грози протягом всього червня;

дощить — до сухої осені;

у небі довго видно веселку – чекайте на негоду;

оси активно літають – найближчим часом погода покращиться.