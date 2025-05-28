Прогноз погоди у Харкові на 28 травня

У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
28 травня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 23° тепла.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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