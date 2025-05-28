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28.05.2025  09:50   Рита Парфенова

У ДСНС показали, як гасили нічні пожежі після ударів дронів по Харківщині (відео, фото)

У ніч на 28 травня війська рф атакували безпілотниками населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Унаслідок понад десяти влучань спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У ніч проти 28 травня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Зафіксовано понад 10 влучань у житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

За оновленими даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро осіб, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Внаслідок ударів виникли три масштабні пожежі:

  • у селищі Васищеве загорівся виробничий цех і складське приміщення приватного підприємства. Загальна площа пожежі – 1580 квадратних метрів;
  • у Безлюдівці зайнявся сухостій на відкритій місцевості, площа загоряння – 1000 квадратних метрів;
  • у селищі Есхар дрон влучив у житловий двоповерховий будинок, також сталася пожежа.

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Для ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки, включно з пожежним потягом, піротехніками та місцевою пожежною командою з Васищевого.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни здійснили атаки на шість населених пунктів Харківщини – є загиблий і поранені.

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Новини Харкова: пожежі після ударів дронів

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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