У ДСНС показали, як гасили нічні пожежі після ударів дронів по Харківщині (відео, фото)

У ніч на 28 травня війська рф атакували безпілотниками населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Унаслідок понад десяти влучань спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У ніч проти 28 травня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Зафіксовано понад 10 влучань у житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
За оновленими даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро осіб, серед яких одна дитина, дістали поранення.
Внаслідок ударів виникли три масштабні пожежі:
Для ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки, включно з пожежним потягом, піротехніками та місцевою пожежною командою з Васищевого.
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни здійснили атаки на шість населених пунктів Харківщини – є загиблий і поранені.
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