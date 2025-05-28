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28.05.2025  08:43   Рита Парфенова

росіяни здійснили атаки на шість населених пунктів Харківщини – є загиблий і поранені

Унаслідок ворожих обстрілів і мінної небезпеки 27-18 травня постраждали мешканці Васищевого, Есхару, Куп'янська та Балаклії.


На фото с. Есхар
ХОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по шести населених пунктах Харківської області. В результаті атак загинула одна людина, ще дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району постраждали троє чоловіків віком 59, 51 і 43 роки, а також 4-річна дівчинка, яка зазнала стресової реакції.

У селі Есхар Новопокровської громади Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік. Також поранення отримали 63-річний чоловік та жінки 71 і 63 років.

У місті Куп’янськ від російського удару постраждав 67-річний чоловік.

Крім того, у місті Балаклія Ізюмського району внаслідок наїзду на міну поранено 40-річного чоловіка.

Значні пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 68 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків, школу, 3 магазини;
  • у Чугуївському районі – 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, господарська споруда, гараж і 3 автомобілі;
  • у Харківському районі – виробничі цехи та склади одного з підприємств.

За інформацією обласної влади, протягом доби противник застосував:

  • 1 авіаційну керовану бомбу (КАБ);
  • 14 ударних БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 FPV-дрони.

На місцях прильотів працюють рятувальні служби, медики та поліція. Наслідки обстрілів ліквідовуються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки російських безпілотників 28 травня поранення отримали мешканці Харківського та Чугуївського районів, серед них – дитина.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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