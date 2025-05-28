За добу на Харківщині через обстріли сталося три пожежі

28.05.2025 09:01 Рита Парфенова

У ніч на 28 травня російські дрони вразили житлові будинки та підприємства у Чугуївському й Харківському районах. Найбільша пожежа виникла на території підприємства у Васищевому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 27 на 28 травня 2025 року внаслідок масованих атак безпілотниками по населених пунктах Харківської області виникли численні руйнування, жертви та пожежі. За даними ДСНС, у результаті ударів у Чугуївському та Харківському районах загинула одна людина, ще восьмеро, серед яких одна дитина, були поранені.

У ніч на 28 травня зафіксовано понад десять прямих влучань по житловому сектору та цивільному підприємству. Найбільша пожежа виникла у селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району – там горіла територія приватного підприємства. Загалом протягом доби рятувальники ліквідували три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Роботи з гасіння тривали до ранку.

За офіційною інформацією, за минулу добу підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 70 оперативних виїздів, зокрема:

51 раз – на ліквідацію пожеж, з них три пов'язані з обстрілами;

2 рази – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

12 разів – на допомогу населенню;

5 разів – на інші виклики.

Крім того, у природних екосистемах області сталося 31 займання, що охопило понад 9 гектарів площі. До гасіння 5 із цих пожеж залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 188 вибухонебезпечних предметів.

Також 27 травня на околиці міста Балаклія Ізюмського району стався вибух трактора під час косіння трави. Техніка наїхала на невідомий вибухонебезпечний предмет, імовірно, ворожу протитанкову міну. Постраждав 41-річний тракторист, якого госпіталізовано. Трактор зазнав серйозних пошкоджень.

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