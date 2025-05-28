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28.05.2025  09:25   Рита Парфенова

У Харкові шквальний вітер пошкодив майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок (фото)

Через сильні пориви вітру в Харкові зафіксовано пошкодження десятків дерев і гілок. Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди у дворах житлових будинків.

У Харкові вітер повалив 38 дерев і зламав понад 50 гілок

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в Харкові триває негода – сильний вітер спричинив пошкодження зелених насаджень у різних районах міста. За попередніми підрахунками, на прибудинкових територіях постраждали 38 дерев та 56 великих гілок.

У Харкові вітер повалив 38 дерев і зламав понад 50 гілок У Харкові вітер повалив 38 дерев і зламав понад 50 гілок

У комунальному підприємстві «Харківблагоустрій» повідомили, що бригади фахівців уже працюють на місцях, розчищаючи території та прибираючи повалені дерева й зламані гілки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

У Харкові вітер повалив 38 дерев і зламав понад 50 гілок У Харкові вітер повалив 38 дерев і зламав понад 50 гілок

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Раніше РЕДПОСТ писав, що жителів Харківщини попередили про небезпечні метеорологічні явища протягом 28 траня 2025 року.
Тэги:  дерево, угода, благоустрій, харків
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