У Харкові шквальний вітер пошкодив майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок (фото)

Через сильні пориви вітру в Харкові зафіксовано пошкодження десятків дерев і гілок. Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди у дворах житлових будинків.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, в Харкові триває негода – сильний вітер спричинив пошкодження зелених насаджень у різних районах міста. За попередніми підрахунками, на прибудинкових територіях постраждали 38 дерев та 56 великих гілок.
У комунальному підприємстві «Харківблагоустрій» повідомили, що бригади фахівців уже працюють на місцях, розчищаючи території та прибираючи повалені дерева й зламані гілки. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
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