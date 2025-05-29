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29.05.2025  11:43   Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть організовану групу за незаконну вирубку дерев на 1,6 млн гривень

Трьох мешканців Богодухівського району обвинувачують у створенні незаконної схеми продажу деревини для опалення. Вони вирубали майже 200 дерев без дозволів. Справу передано до суду.

Новини Харкова: трьох чоловіків судитимуть за вирубку дерев на 1,6 млн грн

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у незаконній вирубці дерев та збуті деревини, що спричинило значну шкоду довкіллю. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев, вчинена організованою групою та повторно.

За даними слідства, 46-річний житель села Максимівка Богодухівського району організував схему продажу дров для опалення. До незаконного бізнесу він залучив двох знайомих — чоловіків 31 та 35 років. Починаючи з травня 2024 року, не маючи жодних дозвільних документів, вони вирубували сироростучі та сухостійні дерева в захисних насадженнях на території Богодухівського району. Деревину доставляли покупцям, а прибутки ділили між собою.

Новини Харкова: трьох чоловіків судитимуть за вирубку дерев на 1,6 млн грн

Загалом чоловіки вирубали близько 200 дерев різних порід. Згідно з висновком експерта, сума завданих збитків становить майже 1,6 млн гривень.

Справу розглядатиме Богодухівський районний суд м. Харкова. Обвинуваченим загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводило Слідче управління ГУНП в Харківській області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харкова незаконно спиляв новорічних ялинок на 53 тисячі гривень.

Тэги:  вирубка, дерево, прокуратура, харків
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