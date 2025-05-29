29.05.2025 11:43 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть організовану групу за незаконну вирубку дерев на 1,6 млн гривень

Трьох мешканців Богодухівського району обвинувачують у створенні незаконної схеми продажу деревини для опалення. Вони вирубали майже 200 дерев без дозволів. Справу передано до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у незаконній вирубці дерев та збуті деревини, що спричинило значну шкоду довкіллю. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України — незаконна порубка дерев, вчинена організованою групою та повторно.

За даними слідства, 46-річний житель села Максимівка Богодухівського району організував схему продажу дров для опалення. До незаконного бізнесу він залучив двох знайомих — чоловіків 31 та 35 років. Починаючи з травня 2024 року, не маючи жодних дозвільних документів, вони вирубували сироростучі та сухостійні дерева в захисних насадженнях на території Богодухівського району. Деревину доставляли покупцям, а прибутки ділили між собою.

Загалом чоловіки вирубали близько 200 дерев різних порід. Згідно з висновком експерта, сума завданих збитків становить майже 1,6 млн гривень.

Справу розглядатиме Богодухівський районний суд м. Харкова. Обвинуваченим загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводило Слідче управління ГУНП в Харківській області.

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