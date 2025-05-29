29.05.2025 11:32 Рита Парфенова

Харківʼянка Наталія Жаркова встановила рекорд України з фрідайвінгу

Під час етапу Кубка світу CMAS харківська спортсменка Наталія Жаркова встановила новий національний рекорд України з фрідайвінгу в дисципліні CWT – вона занурилася на 104 метри.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Харківська спортсменка Наталія Жаркова встановила новий рекорд України з фрідайвінгу, занурившись на 104 метри в дисципліні CWT (constant weight with fins – занурення з постійною вагою та ластами). Це найглибше офіційне занурення серед українок, зафіксоване на змаганнях.

Рекорд встановлено під час етапу Кубка світу CMAS. Своє досягнення Наталія присвятила всім українцям, які змушені були покинути свої домівки через війну.

Раніше Жаркова вже встановлювала національні рекорди в цій дисципліні – 100 і 102 метри у 2019 році. Попередній рекорд України – 103 метри – належав Катерині Садурській. Відтепер найглибше занурення в історії українського фрідайвінгу серед жінок — за Наталією Жарковою.

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