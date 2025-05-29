Харківʼянка Наталія Жаркова встановила рекорд України з фрідайвінгу

Під час етапу Кубка світу CMAS харківська спортсменка Наталія Жаркова встановила новий національний рекорд України з фрідайвінгу в дисципліні CWT – вона занурилася на 104 метри.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Харківська спортсменка Наталія Жаркова встановила новий рекорд України з фрідайвінгу, занурившись на 104 метри в дисципліні CWT (constant weight with fins – занурення з постійною вагою та ластами). Це найглибше офіційне занурення серед українок, зафіксоване на змаганнях.
Рекорд встановлено під час етапу Кубка світу CMAS. Своє досягнення Наталія присвятила всім українцям, які змушені були покинути свої домівки через війну.
Раніше Жаркова вже встановлювала національні рекорди в цій дисципліні – 100 і 102 метри у 2019 році. Попередній рекорд України – 103 метри – належав Катерині Садурській. Відтепер найглибше занурення в історії українського фрідайвінгу серед жінок — за Наталією Жарковою.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над представницею Угорщини Анною Бондар у другому колі Відкритого чемпіонату Франції та продовжує боротьбу на турнірі.
Комментариев: 0
Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
Сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят – Вознесіння Господнє, яке припадає на сороковий день після Великодня.
влажность:
давление:
ветер: