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29.05.2025  10:54   Рита Парфенова

Росіяни втратили 69 осіб і 96 дронів на Харківському напрямку за добу

Ситуація в операційній зоні ОТУ “Харків” залишається складною – тривають інтенсивні обстріли та атаки з боку російських окупантів.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 29 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєво не змінилась і залишається складною.

Протягом минулої доби російські війська завдали авіаудару із застосуванням восьми некерованих авіаційних ракет, здійснили 546 обстрілів позицій українських військових, а також використали 114 дронів-камікадзе.

Окупанти чотири рази атакували наші позиції в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого. Сили оборони продовжують знищувати особовий склад, техніку та озброєння противника. За добу ворог втратив 69 осіб, з них 30 – безповоротно.

Крім того, на цьому напрямку знищено або пошкоджено 96 одиниць озброєння та техніки рф, зокрема:

  • артилерійську систему;
  • три автомобілі;
  • 89 безпілотників;
  • один засіб радіоелектронної боротьби;
  • дві одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 96 укриттів для особового складу та три склади зберігання боєприпасів.

Оборонці України продовжують контролювати ситуацію та виконують завдання з відсічі й стримування російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові відбили 4 ворожі штурми біля Вовчанська, Стариці й Красного Першого та ще 8 атак на Куп’янському напрямку.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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