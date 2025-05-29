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29.05.2025  08:28   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 12 атак за добу

Українські військові відбили 4 ворожі штурми біля Вовчанська, Стариці й Красного Першого та ще 8 атак на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку протягом минулої доби російські війська здійснили чотири спроби прориву оборонних позицій українських підрозділів. Бої відбувалися поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ та Красне Перше.

У той же час на Куп’янському напрямку зафіксовано вісім ворожих атак. Сили оборони України відбивали штурми противника в районах Загризового та Зеленого Гаю.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 28–29 травня в Ізюмському районі виникли чотири пожежі через російські обстріли.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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