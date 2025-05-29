Еліна Світоліна вийшла до третього кола Ролан-Гаррос, обігравши Анну Бондар

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над представницею Угорщини Анною Бондар у другому колі Відкритого чемпіонату Франції та продовжує боротьбу на турнірі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Українська тенісистка Еліна Світоліна подолала друге коло турніру Roland Garros, здобувши перемогу над угоркою Анною Бондар. Матч вийшов напруженим, однак досвід та стабільність дозволили Світоліні здолати суперницю у двох сетах – 7:6 (7:4), 7:5.
У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції Еліна зустрінеться з американською спортсменкою Бернандою Перою.
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