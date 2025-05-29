29.05.2025 10:10 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 29 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 11

Богодухів – 15

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 10

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 14

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 28 травня 2025 року.