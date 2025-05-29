29.05.2025 11:45 Віталій Хіневич
У Харкові чоловік обікрав жінку, з якою познайомився в Інтернеті
До поліції надійшло повідомлення про грабіж, жертвою якого стала 68-річна мешканка Новобаварського району.
Правоохоронці з’ясували, що до потерпілої завітав чоловік, з яким вона познайомилася в мережі Інтернет. Після нетривалого спілкування господиня квартири вийшла на прогулянку з собакою, чим і скористався гість.
Обшукавши приміщення, він викрав кілька мобільних телефонів, а коли жінка повернулась і зайшла до ванної кімнати, він вирішив втекти. Біля виходу з квартири зловмисник прихопив ще й жіночу сумку.
Жінка помітила його у вікно, вибігла на вулицю, намагалась повернути свої речі, але зловмисник штовхнув її та втік з місця події.
Поліцейським вдалося швидко встановити особу нападника. Ним виявився 34-річний житель Львівської області, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень.
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