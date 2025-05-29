29.05.2025 12:12 Рита Парфенова

Екссуддю з Вовчанська засуджено до 15 років за державну зраду

Колишню голову Вовчанського районного суду Харківщини заочно засудили за співпрацю з окупантами. Вона добровільно перейшла на бік рф, закликала колег до зради та організувала збір документів для отримання російських паспортів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за публічного обвинувачення Харківської обласної прокуратури суд визнав винною колишню голову Вовчанського районного суду Харківської області у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком Київського районного суду м. Полтави її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також жінку позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років.

Слідство встановило, що не пізніше березня 2022 року, під час тимчасової окупації Вовчанська, суддя добровільно почала співпрацювати з російськими загарбниками. Вона взяла участь у створенні псевдосудового органу – так званого «Волчанского районного суда Харьковской области» та претендувала на посаду його «голови». Через контрнаступ ЗСУ створити квазісуд не вдалося, однак фігурантка продовжувала активні дії, спрямовані проти державного суверенітету України.

Зрадниця організовувала збори, на яких агітувала колег переходити на службу до окупантів, обіцяла пройти навчання в рф та після повернення особисто приймати іспити на знання російського законодавства. Вона заявила, що для роботи в «суді» обов’язковим є наявність російського паспорта, і навіть організувала в приміщенні установи пункт прийому документів для його отримання.

Суд розглядав справу заочно, оскільки обвинувачена переховується на території росії. Вирок набуде чинності після завершення строку на апеляційне оскарження. Строк відбуття покарання почнеться з моменту її затримання. Наразі вона перебуває у розшуку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відсторонили від посади суддю, яка перейшла на бік ворога.