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29.05.2025  12:20   Віталій Хіневич

У 219 багатоквартирних будинках Харкова перевірять газові мережі

Упродовж червня газовики Харкова проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів спільної власності у 219 багатоквартирних будинках міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".
 
Під час технічного обслуговування фахівці виконують:
  • виявлення та усунення витоків газу;
  • планове випробування систем на щільність;
  • перевірку футлярів і технічне обслуговування запірних пристроїв із контролем їхньої працездатності;
  • перевірку герметичності з’єднань газопроводів.
«Оплата за цю послугу нараховується лише раз на 3 або 5 років залежно від строку експлуатації мереж. Реквізити для оплати та графіки робіт доступні на офіційному сайті Харківської міської філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».
 
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж запроваджене Міністерством енергетики України як обов'язкова послуга для мешканців багатоквартирних будинків задля підвищення рівня їхньої безпеки», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох мікрорайонах Малоданілівської громади тимчасово не буде газу.
 
Тэги:  жкг, харків
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