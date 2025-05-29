У 219 багатоквартирних будинках Харкова перевірять газові мережі

Упродовж червня газовики Харкова проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів спільної власності у 219 багатоквартирних будинках міста.
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Сьогодні гороскоп обіцяє надзвичайну ясність думок і творчий підйом. Скористайтеся цим, щоб реалізувати сміливі ідеї, проте уникайте дратівливості до тих, хто, на вашу думку, чинить тиск.
У Харкові впродовж дня зберігатиметься похмура погода, а вранці прогнозується дощ.
Сьогодні християни відзначають одне з найбільших свят – Вознесіння Господнє, яке припадає на сороковий день після Великодня.
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