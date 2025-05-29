29.05.2025 12:20 Віталій Хіневич

У 219 багатоквартирних будинках Харкова перевірять газові мережі

Упродовж червня газовики Харкова проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газопроводів спільної власності у 219 багатоквартирних будинках міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

Під час технічного обслуговування фахівці виконують:

виявлення та усунення витоків газу;

планове випробування систем на щільність;

перевірку футлярів і технічне обслуговування запірних пристроїв із контролем їхньої працездатності;

перевірку герметичності з’єднань газопроводів.

«Оплата за цю послугу нараховується лише раз на 3 або 5 років залежно від строку експлуатації мереж. Реквізити для оплати та графіки робіт доступні на офіційному сайті Харківської міської філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж запроваджене Міністерством енергетики України як обов'язкова послуга для мешканців багатоквартирних будинків задля підвищення рівня їхньої безпеки», - йдеться у повідомленні.

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