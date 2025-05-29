29.05.2025 11:20

У двох мікрорайонах Малоданілівської громади тимчасово не буде газу

Для забезпечення подальшого стабільного розподілу газу будуть проводитися роботи, пов’язані з тимчасовим припиненням газопостачання двох мікрорайонів Малоданилівської ОТГ: м-н «Флорінка» та м-н «Родичі» (Юнона).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Запланований час проведення робіт з 10:00 години до 15:00 години 03 червня 2025 року.

Заплановані терміни відновлення газопостачання з 15:00 по 17:00 годину 3 червня 2025р. та з 08:15 по 17:00 годину 4 червня 2025 року.

Для оперативного підключення газу у домівки після завершення робіт, Харківська філія "Газмережі" просить своїх клієнтів забезпечити дотримання вимог безпеки при використанні газу та надати доступ працівникам компанії до газового вводу, побутового лічильника природного газу, газових приладів.

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