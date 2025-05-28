Частина Харкова залишиться без світла 1 червня: адреси

У неділю окремі частини двох районів Харкова – Холодногірського та Шевченківського – знеструмлять через відновлювальні роботи після пошкоджень, спричинених збройною агресією рф.
Прохання до мешканців врахувати інформацію під час планування справ.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 червня 2025 року через планові роботи на газових мережах у Шевченківському та Основʼянському районах Харкова тимчасово припинять газопостачання за низкою адрес.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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