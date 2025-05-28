28.05.2025 12:11 Рита Парфенова

Частина Харкова залишиться без світла 1 червня: адреси

У неділю окремі частини двох районів Харкова – Холодногірського та Шевченківського – знеструмлять через відновлювальні роботи після пошкоджень, спричинених збройною агресією рф.



Фото: АТ «Харківобленерго»

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У неділю, 1 червня, з 9:00 до 14:00 частина споживачів у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова залишиться без електропостачання. Причина — проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків пошкоджень, спричинених збройною агресією російської федерації.

Тимчасове знеструмлення охопить наступні адреси:

пров. Альбовський, буд. 1–10;

вул. Бориса Шрамка, буд. 8–61;

пров. Вінницький, буд. 3–18;

пров. Копиловський, буд. 1–15;

пров. Кришталевий, буд. 9–17;/

вул. Ніжинська, буд. 23–40;

вул. Сіриківська, буд. 1–102;

пров. Фастівський, буд. 1–12;

вул. Велика Панасівська, буд. 108, 115;

вул. Клочківська, буд. 101-В, 148-А, 191–201;

вул. Європейська, буд. 4, 4-А, 6-А;

вул. Культури, буд. 23;

вул. Сухумська, буд. 24;

вул. Шекспіра, буд. 11–15;

вул. Лопанська, буд. 31, 35;

вул. С. Кузнеця, буд. 64–66;

вул. Космічна, буд. 11.

Прохання до мешканців врахувати інформацію під час планування справ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 червня 2025 року через планові роботи на газових мережах у Шевченківському та Основʼянському районах Харкова тимчасово припинять газопостачання за низкою адрес.