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28.05.2025  12:11   Рита Парфенова

Частина Харкова залишиться без світла 1 червня: адреси

У неділю окремі частини двох районів Харкова – Холодногірського та Шевченківського – знеструмлять через відновлювальні роботи після пошкоджень, спричинених збройною агресією рф.


Фото: АТ «Харківобленерго»
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У неділю, 1 червня, з 9:00 до 14:00 частина споживачів у Холодногірському та Шевченківському районах Харкова залишиться без електропостачання. Причина — проведення невідкладних робіт із ліквідації наслідків пошкоджень, спричинених збройною агресією російської федерації.
 
Тимчасове знеструмлення охопить наступні адреси:
  • пров. Альбовський, буд. 1–10;
  • вул. Бориса Шрамка, буд. 8–61;
  • пров. Вінницький, буд. 3–18;
  • пров. Копиловський, буд. 1–15;
  • пров. Кришталевий, буд. 9–17;/
  • вул. Ніжинська, буд. 23–40;
  • вул. Сіриківська, буд. 1–102;
  • пров. Фастівський, буд. 1–12;
  • вул. Велика Панасівська, буд. 108, 115;
  • вул. Клочківська, буд. 101-В, 148-А, 191–201;
  • вул. Європейська, буд. 4, 4-А, 6-А;
  • вул. Культури, буд. 23;
  • вул. Сухумська, буд. 24;
  • вул. Шекспіра, буд. 11–15;
  • вул. Лопанська, буд. 31, 35;
  • вул. С. Кузнеця, буд. 64–66;
  • вул. Космічна, буд. 11.

Прохання до мешканців врахувати інформацію під час планування справ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 червня 2025 року через планові роботи на газових мережах у Шевченківському та Основʼянському районах Харкова тимчасово припинять газопостачання за низкою адрес.

Тэги:  відключення світла, харків
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