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31.05.2025  16:20   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловік до смерті побив дружину

Трагедія трапилася опівночі 29 травня у квартирі однієї із багатоповерхівок міста. Донька потерпілої повідомила, що матір тривалий час не виходить на звʼязок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За місцем мешкання подружжя прибули правоохоронці, які виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
 
Слідством встановлено, що напередодні між подружжям виникла сварка, в ході якої нетверезий чоловік неодноразово завдав потерпілій тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 45-річна жінка померла на місці.
 
Кривдника затримано у порядку ст. 208 КПК України.
 
Слідчим Берестинського районного відділу поліції повідомлено фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
 
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Тэги:  події, харків
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