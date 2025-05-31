На Харківщині чоловік до смерті побив дружину

Трагедія трапилася опівночі 29 травня у квартирі однієї із багатоповерхівок міста. Донька потерпілої повідомила, що матір тривалий час не виходить на звʼязок.
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