Лучники Харкова вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії»

Харківські спортсменки здобули срібло і бронзу серед юніорок, а також кілька командних нагород, зупинившись за крок від п'єдесталу у змішаній категорії.
У Львові проходять відкриті всеукраїнські змагання зі стрільби з лука «Олімпійські надії». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
У турнірі беруть участь 188 спортсменів із 14 регіонів України – зокрема з Харківської, Львівської, Сумської, Одеської, Волинської, Рівненської, Чернівецької, Чернігівської областей та Києва.
Особиста першість серед юніорок:
Поліна Звєрєва (МСУ) здобула бронзову медаль, поступившись суперницям із Чернівецької області, які стали чемпіонкою та віцечемпіонкою.
Командна першість серед юніорок:
Команда «Харківська-1» у складі Поліни Звєрєвої, Ірини Ярмак та Софії Постельняк (усі — майстри спорту України) виборола срібні нагороди.
Команда «Харківська-2» (Анна Мігура, Крістіна Косяченко, Марія Штих) посіла IV місце, поступившись бронзовим призеркам із команди «Львівська-1». Перемогу здобула команда «Чернівецька-1».
У змішаних командних змаганнях юніорів дует «Харківська-1» — Ірина Ярмак і Олексій Лихвар — зупинився за крок до медалей, посівши IV місце.
Бронзу здобула команда «Суми-1», срібло — «Львів-1», золото — «Чернівецька-1».
Ці змагання є одним з етапів відбору до чемпіонату світу серед юніорів і кадетів, який відбудеться 17–27 серпня у Вінніпезі (Канада).
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