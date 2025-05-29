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29.05.2025  12:50   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік погрожував колишній дружині гранатою

Колишнє подружжя жили разом в одній квартирі після розлучення.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Днями між ними виник конфлікт. В результаті конфлікту чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень та погрожував застосуванням гранати. 
 
Прибувши на місце події, поліцейські забрали з рук 70-річного чоловіка гранату, ще одну вилучили з його кімнати. 
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України 
 
Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік обікрав жінку, з якою познайомився в Інтернеті.
 
Тэги:  події, харків
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