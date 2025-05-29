29.05.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік погрожував колишній дружині гранатою

Колишнє подружжя жили разом в одній квартирі після розлучення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Днями між ними виник конфлікт. В результаті конфлікту чоловік завдав жінці тілесних ушкоджень та погрожував застосуванням гранати.

Прибувши на місце події, поліцейські забрали з рук 70-річного чоловіка гранату, ще одну вилучили з його кімнати.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік обікрав жінку, з якою познайомився в Інтернеті.