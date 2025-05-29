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29.05.2025  12:59   Рита Парфенова

Харківські ВМХ-велосипедисти вибороли 13 медалей на національних змаганнях

Три дні у Новоселиці Чернівецької області тривали національні змагання з велоспорту ВМХ. Спортсмени Харківщини показали високий рівень, здобувши загалом 13 нагород у різних вікових категоріях.

Новини Харкова: 13 медалей здобули ВМХ-велосипедисти на всеукраїнських змаганнях

Із 23 по 25 травня у місті Новоселиця Чернівецької області відбулась серія національних стартів з ВМХ – одного з найдинамічніших видів велоспорту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Учасники боролися за медалі в межах одразу кількох змагань:

  • молодіжних чемпіонатів України (U-23) з олімпійського рейсінгу та індивідуальної гонки на час;
  • першого етапу Кубка України серед дорослих;
  • всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат.

Усього на змагання прибули близько 100 спортсменів з Чернівецької, Харківської, Донецької областей та Києва.

До складу збірної Харківської області увійшли вихованці куп’янської школи ВМХ, обласної школи вищої спортивної майстерності та КСДЮШОР «Динамо». Вони гідно представили регіон на всіх етапах турніру.

Загалом харківські ВМХ-спортсмени здобули 13 медалей:

  • 3 золоті
  • 6 срібних
  • 4 бронзові

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські лучники вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії» у Львові.

Тэги:  спорт, харків
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