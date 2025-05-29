Харківські ВМХ-велосипедисти вибороли 13 медалей на національних змаганнях

Три дні у Новоселиці Чернівецької області тривали національні змагання з велоспорту ВМХ. Спортсмени Харківщини показали високий рівень, здобувши загалом 13 нагород у різних вікових категоріях.
Із 23 по 25 травня у місті Новоселиця Чернівецької області відбулась серія національних стартів з ВМХ – одного з найдинамічніших видів велоспорту. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
Учасники боролися за медалі в межах одразу кількох змагань:
Усього на змагання прибули близько 100 спортсменів з Чернівецької, Харківської, Донецької областей та Києва.
До складу збірної Харківської області увійшли вихованці куп’янської школи ВМХ, обласної школи вищої спортивної майстерності та КСДЮШОР «Динамо». Вони гідно представили регіон на всіх етапах турніру.
Загалом харківські ВМХ-спортсмени здобули 13 медалей:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські лучники вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії» у Львові.
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