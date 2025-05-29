29.05.2025 13:19 Рита Парфенова

Очільника харківської лікарні підозрюють у закупівлі обладнання із збитками для бюджету на 1,3 млн гривень

Директор медзакладу уклав договір на постачання хроматографу за завищеною ціною без аналізу ринку. Слідство вважає, що це створило неконкурентні умови та призвело до значних збитків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові викрито директора однієї з лікарень, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі медичного обладнання. За версією слідства, у серпні 2024 року посадовець уклав договір з приватною компанією на придбання газового хроматографа за значно завищеною ціною.

Прокуратура встановила, що керівник медустанови не здійснив аналіз ринкових пропозицій і сформував очікувану вартість закупівлі з технічними характеристиками, орієнтованими під одного постачальника. Унаслідок цього була виключена можливість чесної конкуренції, а державний бюджет зазнав збитків у майже 1,3 мільйона гривень.

Директору лікарні повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до реалізації схеми. Досудове розслідування проводить ХРУП №2 ГУНП у Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління ДСР НПУ, процесуальне керівництво здійснює Салтівська окружна прокуратура м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині діяла злочинна група, яка розтратила понад 90 млн грн бюджетних коштів.