29.05.2025 13:48 Рита Парфенова

Харківʼянка Марина Килипко виграла Кубок України зі стрибків з жердиною, показавши найкращий результат за чотири роки

Харківська легкоатлетка Марина Килипко повторила свій олімпійський результат 4.50 м і впевнено перемогла на національному Кубку, залишивши найближчу суперницю позаду на 60 см.

Харківська спортсменка Марина Килипко здобула перемогу на Кубку України зі стрибків з жердиною, повторивши свій найкращий результат за останні чотири роки – 4.50 метра. Саме з таким показником вона завершила фінал Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році, де посіла п’яте місце. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

На цьогорічному Кубку України Килипко не залишила шансів суперницям. Її головна переслідувачка, Тетяна Гамора, поступилася чемпіонці на 60 сантиметрів, завершивши змагання з результатом 3.90 м.

Перемога Килипко засвідчує її повернення на високий рівень і є добрим знаком напередодні міжнародного сезону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські лучники вибороли медалі на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії» у Львові.