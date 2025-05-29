29.05.2025 13:50 Віталій Хіневич

Харківські комунальники відреагували на 175 випадків застрягання пасажирів у кабінах ліфтів

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали понад 1,2 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За цей період комунальники відреагували на 175 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. Також вони відновили роботу 17 ліфтів та 19 систем диспетчеризації. Роботи проводилися на пр. Перемоги, вул. Полтавський Шлях, вул. Клочківській та ін.

На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 16 підйомників.

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