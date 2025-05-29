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29.05.2025  13:59   Рита Парфенова

У Харкові за тиждень народилося 60 дітей, зокрема двійня дівчаток

У період з 22 по 28 травня в Харкові на світ з’явилися 30 хлопчиків і 30 дівчаток.

неМовля

У Харкові триває життя попри всі труднощі, пов’язані з війною. Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської міської ради, з 22 по 28 травня в місті народилося 60 дітей, передає РЕДПОСТ

Статистика виявилася символічно рівною — 30 хлопчиків і 30 дівчаток. Серед новонароджених — двійня дівчаток.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, тобто з лютого 2022 року, в Харкові народилося вже 8290 дітей. 

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 29 травня 2025 року.

Тэги:  народилося, харків
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