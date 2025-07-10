10.07.2025 14:01 Рита Парфенова

У Харкові з 3 по 9 липня народилося 81 дитина

За даними Департаменту охорони здоров’я, тиждень відзначився 40 хлопчиками та 41 дівчинкою.

З 3 по 9 липня в Харкові зареєстровано 81 народження – 40 хлопчиків та 41 дівчинку, повідомили РЕДПОСТ в Департаменті охорони здоров’я.

Від початку повномасштабної війни, яка триває в Україні, у Харкові народилися 8 685 дітей.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 10 липня 2025 року.