У Харкові з 3 по 9 липня народилося 81 дитина

За даними Департаменту охорони здоров’я, тиждень відзначився 40 хлопчиками та 41 дівчинкою.
З 3 по 9 липня в Харкові зареєстровано 81 народження – 40 хлопчиків та 41 дівчинку, повідомили РЕДПОСТ в Департаменті охорони здоров’я.
Від початку повномасштабної війни, яка триває в Україні, у Харкові народилися 8 685 дітей.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 10 липня 2025 року.
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Цього дня варто бути активними й реалізовувати свої плани, особливо у фінансових питаннях. Головне – не перестаратися, дотримуйтесь міри в усьому, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.
У Харкові протягом усього дня зберігатиметься ясна погода. Опадів не прогнозується.
10 липня 1878 року вперше футбольний арбітр використав свисток.
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