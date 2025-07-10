10.07.2025 14:25 Віталій Хіневич
Зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі: у Харкові через факт домашнього насильства вилучили дитину
9 липня на лінію «102» надійшов виклик від 13-річного хлопця. Він повідомив, що його 74-річний дідусь вчиняє щодо нього фізичне насильство — штовхає та хапає за руки.
Співробітники поліції з'ясували, що хлопець перебував на вихованні у дідуся. Після того, як мати у 2022 році переїхала до міста Києва, вона припинила будь-який зв’язок з батьками й сином.
На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенальний поліцейський Харківського РУП № 1. Під час первинного реагування поліцейські виявили неналежні умови проживання неповнолітнього.
Зі слів дитини, конфлікт виник після того, як він зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі, після чого чоловік почав застосовувати фізичну силу.
У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району.
Після оформлення всіх необхідних матеріалів, дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі.
Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис. Наразі працівники поліції встановлюють місцеперебування батьків хлопчика.
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