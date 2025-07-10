10.07.2025 14:25 Віталій Хіневич

Зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі: у Харкові через факт домашнього насильства вилучили дитину

9 липня на лінію «102» надійшов виклик від 13-річного хлопця. Він повідомив, що його 74-річний дідусь вчиняє щодо нього фізичне насильство — штовхає та хапає за руки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники поліції з'ясували, що хлопець перебував на вихованні у дідуся. Після того, як мати у 2022 році переїхала до міста Києва, вона припинила будь-який зв’язок з батьками й сином.

На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенальний поліцейський Харківського РУП № 1. Під час первинного реагування поліцейські виявили неналежні умови проживання неповнолітнього.

Зі слів дитини, конфлікт виник після того, як він зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі, після чого чоловік почав застосовувати фізичну силу.

У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району.

Після оформлення всіх необхідних матеріалів, дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі.

Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис. Наразі працівники поліції встановлюють місцеперебування батьків хлопчика.

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