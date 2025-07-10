    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі: у Харкові через факт домашнього насильства вилучили дитину
10.07.2025  14:25   Віталій Хіневич

Зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі: у Харкові через факт домашнього насильства вилучили дитину

9 липня на лінію «102» надійшов виклик від 13-річного хлопця. Він повідомив, що його 74-річний дідусь вчиняє щодо нього фізичне насильство — штовхає та хапає за руки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники поліції з'ясували, що хлопець перебував на вихованні у дідуся. Після того, як мати у 2022 році переїхала до міста Києва, вона припинила будь-який зв’язок з батьками й сином. 
 
На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству та ювенальний поліцейський Харківського РУП № 1. Під час первинного реагування поліцейські виявили неналежні умови проживання неповнолітнього. 
 
Зі слів дитини, конфлікт виник після того, як він зробив дідусеві зауваження через безлад у квартирі, після чого чоловік почав застосовувати фізичну силу.
 
 
У зв’язку з виявленим фактом, на місце події були викликані представники служби у справах дітей та представник відділу соціальної роботи по Київському району.
 
Після оформлення всіх необхідних матеріалів, дитину вилучили з родини. Тимчасово хлопець перебуватиме у медичному закладі.
 
Щодо кривдника поліцейські винесли терміновий заборонний припис. Наразі працівники поліції встановлюють місцеперебування батьків хлопчика.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє чоловіків викрали човен на Харківщині.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.07 Надзвичайні події Протягом першого півріччя на Харківщині в ДТП загинуло 53 особи, серед яких 4 дитини 09.07 Надзвичайні події У Харкові чоловіку повідомили про підозру за невиконання обмежувальних заходів через домашнє насильство 09.07 Надзвичайні події За тиждень на водних об’єктах Харківщини загинули двоє людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 