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10.07.2025  14:50   Віталій Хіневич

Протягом першого півріччя на Харківщині в ДТП загинуло 53 особи, серед яких 4 дитини

Найбільше аварій з потерпілими (196 випадків) сталися через порушення швидкості руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом першого півріччя на Харківщині сталося 1227 дорожньо-транспортних пригод.
 
Зазначається, що такий показник говорить про те, що кількість аварій збільшилася. До цього призвело нехтування Правилами дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. 
 
Із загальної кількості дорожньо-транспортних пригод – 304 з потерпілими. У цьому році загинуло 53 особи, серед яких 4 дитини. Отримали травми 402 людини, у тому числі 71 дитина. 
 
Найбільше аварій з потерпілими (196 випадків) сталися через порушення швидкості руху. Також значна кількість ДТП трапляється через недотримання водіями безпечної дистанції та порушення правил проїзду нерегульованих перехресть. 
 
Протягом поточного року на Харківщині загинули під колесами автомобілів 15 пішоходів, травмовано – 34.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові сталася смертельна ДТП.
 
 
Тэги:  події, харків
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