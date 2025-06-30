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30.06.2025  18:20   Віталій Хіневич

У Харкові сталася смертельна ДТП

Автопригода сталася 30 червня близько 14:00 на проспекті Аерокосмічному.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час руху сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 під керуванням 69-річного водія та велосипеду. Внаслідок ДТП 60-річний велосипедист отримав не сумісні з життям травми. Він помер на місці події.
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція.
 
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
 
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 093 98 72 285.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ДТП на Харківщині постраждало п'ятеро людей, серед яких однорічна дівчинка.
 
Тэги:  події, харків
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