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30.06.2025  18:50   Віталій Хіневич

За тиждень на Харківщині сапери ДСНС знищили 710 ворожих мін та вибухівок

Над розмінуванням деокупованих територій працювали 53 піротехнічні розрахунки ДСНС, включаючи 28 машин механізованого розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині наші герої знищили вже 123421 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
«Харківщина, на жаль, і досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня наші відважні сапери ризикують життям, аби зробити рідну землю безпечною для кожного кроку», - зазначили рятувальники.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що унаслідок нічної атаки дронів на Харківщині виникли чотири пожежі.
 
 
Тэги:  міни, харків
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