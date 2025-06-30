30.06.2025 19:40 Віталій Хіневич

Викрав майно у мирного мешканця під час захоплення Чугуївщини: прокурори передали до суду справу щодо окупанта

Обвинувачений — військовослужбовець 9-го мотострілецького полку (військова частина №38838) 11-го армійського корпусу балтійського флоту військово-морських сил збройних сил рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, на початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації села Новий Бурлук Чугуївського району, він разом з іншими російськими військовими приїхав на позашляховику до будинку місцевого мешканця.

Переконавшись, що перед ними цивільна особа, фігурант разом зі спільниками незаконно проник на подвір’я домоволодіння та без жодних підстав почав обшук.

Окупанти вимагали від чоловіка віддати ключі від автомобіля, погрожуючи застосувати зброю. Наляканий чоловік, побоюючись за життя, змушений був підкоритися.

Після невдалої спроби завести автівку окупанти залишили місце злочину, однак через кілька днів повернулися.

Через декілька днів потерпілий з дружиною змогли евакуюватись до Харкова.

Знаючи, що господаря немає вдома, обвинувачений та його спільники знову проникли на територію домоволодіння та викрали легковий автомобіль і автопричіп. Фігурант використав транспортний засіб в особистих цілях, здебільшого, їздив до місцевого магазину.

Загальна вартість завданої шкоди, згідно з висновками експертів, склала майже пів мільйона гривень.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Триває встановлення інших російських військових, причетних до вчинення цього злочину.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 29-річного російського військового за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.