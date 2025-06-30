30.06.2025 20:15 Віталій Хіневич

Абонентам «Харківводоканал» нагадали, як передавати показання приладів обліку води

Для проведення коректних нарахувань за послуги водопостачання та водовідведення комунальне підприємство «Харківводоканал» рекомендує абонентам своєчасно передавати показання приладів обліку води.

Як повідомили в Департаменті збуту КП «Харківводоканал», потрібно вчасно передавати показання приладів обліку не тільки холодного, але і гарячого водопостачання, передає РЕДПОСТ.

Показання приладів обліку холодної води необхідні для формування платежів за централізоване холодне водопостачання та водовідведення, а показання гарячої води - для формування платежів за відведення гарячої води.

КП «Харківодоканал» створив умови для того, щоб споживачі отримали можливість передавати показання приладів обліку води максимально зручним для себе способом.

Способи передачі показань приладів обліку води:

1. Особистий кабінет на офіційному сайті підприємства, в тому числі й без реєстрації

2. Цілодобовий телефон для прийому показань водомірів: (057) 707-58-51.

3. Call-центр підприємства: (057) 707-57-57 (з 8:00 до 17:00 понеділок-четвер, з 8:00 до 15:45 у п'ятницю, окрім суботи та неділі)

4. Чат-бот у мобільному додатку «Telegram».

5. Спеціальний номер Viber: (050) 355-12-12 (даний номер призначений тільки для прийому показань в форматі повідомлень).

Довідка. Для початку роботи в пошуковому рядку «Telegram» необхідно ввести назву підприємства, клікнувши на нього, абонент потрапляє безпосередньо в месенджер.

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