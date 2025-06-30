30.06.2025 20:20

Будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині: Андрію Руденку обрано запобіжний захід

Андрій Руденко заперечує свою провину, однак прокуратура стверджує, що наявні докази свідчать про протилежне.



РЕДПОСТ

З цього приводу є звернення Харківської обласної спілки Захисників Свободи України, передає РЕДПОСТ.

Зокрема зазначається, що ветерани та бійці російсько-української війни, із обуренням сприйняли новину про розкрадання бюджетних коштів, призначених для будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині.

«Для нас, військових і ветеранів, це не просто черговий корупційний скандал. Це зрада. Бо кожна гривня, викрадена з укріплень, - це відсутній бліндаж, ненасипаний вал, незахищена позиція, а значить – чиєсь зламане або втрачене життя», - йдеться у зверненні.

Виходячи з матеріалів слідства, Руденко створив злочинну організацію та через підконтрольні підприємства закуповував матеріали за завищеними цінами. Збитки, за даними прокуратури, становлять понад 5,4 млн грн.

Так, 30 червня суд визначив запобіжний захід Андрію Руденку - утримання під вартою до 26 серпня без визначення застави.

Під час судового засідання в залі не було жодного представника БЮТ — вони не з’явилися, аби підтримати свого однопартійця Андрія Руденка.

Втім у вищезазначеній спілці звернулись до партій із проханням не мовчати про своїх соратників, якщо вони крадуть у армії.

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