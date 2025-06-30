30.06.2025 09:28 Рита Парфенова

Унаслідок нічної атаки дронів на Харківщині виникли чотири пожежі

В ніч з 29 на 30 червня російські безпілотники атакували населені пункти Харківської області. Через влучання дронів сталося чотири пожежі.

У ніч проти 30 червня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. У результаті влучань сталося чотири пожежі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У місті Пісочин Харківського району горіла будівля станції технічного обслуговування на площі 50 м². Постраждало восьмеро людей, зокрема шестирічна дитина.

У місті Дергачі зафіксовано дві пожежі: зайнялася складська будівля приватного підприємства (1000 м²) і будівля агропідприємства (200 м²). Постраждалих немає.

У селі Курортне Чугуївського району горіла будівля їдальні санаторію – площа займання становила 300 м². Люди не постраждали.

До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони Пісочина.

Протягом доби з 29 по 30 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, зокрема:

13 – на ліквідацію пожеж (4 з яких спричинені ворожими ударами);

– на ліквідацію пожеж (4 з яких спричинені ворожими ударами); 1 – на проведення інших невідкладних робіт;

– на проведення інших невідкладних робіт; 2 – на обстеження територій після обстрілів;

– на обстеження територій після обстрілів; 5 – для надання допомоги населенню;

– для надання допомоги населенню; 7 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин війська рф здійснили масовані обстріли Харківської області, внаслідок яких постраждали шість населених пунктів.