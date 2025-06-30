Унаслідок нічної атаки дронів на Харківщині виникли чотири пожежі

В ніч з 29 на 30 червня російські безпілотники атакували населені пункти Харківської області. Через влучання дронів сталося чотири пожежі.
У ніч проти 30 червня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по населених пунктах Харківської області. У результаті влучань сталося чотири пожежі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У місті Пісочин Харківського району горіла будівля станції технічного обслуговування на площі 50 м². Постраждало восьмеро людей, зокрема шестирічна дитина.
У місті Дергачі зафіксовано дві пожежі: зайнялася складська будівля приватного підприємства (1000 м²) і будівля агропідприємства (200 м²). Постраждалих немає.
У селі Курортне Чугуївського району горіла будівля їдальні санаторію – площа займання становила 300 м². Люди не постраждали.
До ліквідації наслідків атак залучалися підрозділи ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони Пісочина.
Протягом доби з 29 по 30 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, зокрема:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останніх 24 годин війська рф здійснили масовані обстріли Харківської області, внаслідок яких постраждали шість населених пунктів.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки радять проявити рішучість і енергійність, уникаючи будь‑яких неясностей у спілкуванні, щоб не витрачати день на беззмістовні суперечки. Удача буде на боці тих, хто точно знає, чого хоче.
У Харкові вранці пануватиме безхмарна погода, проте вдень і надвечір небо поступово затягнеться хмарами. Опади малоймовірні до самого вечора, тоді як у вечірній час можливий дощ.
З 2017 року з метою підвищення інформованості громадськості про небезпеку зіткнення з астероїдами відзначається Всесвітній день астероїда.
влажность:
давление:
ветер: