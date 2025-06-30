30.06.2025 09:09 Рита Парфенова

Російські війська обстріляли шість населених пунктів Харківщини: двоє загиблих, восьмеро поранених

Протягом минулої доби внаслідок масованих атак по Харківській області загинули дві людини, ще восьмеро – дістали поранення, серед них дитина.



На фото с. Пісочин

Фото: ХОВА

Протягом останніх 24 годин війська рф здійснили масовані обстріли Харківської області, внаслідок яких постраждали шість населених пунктів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок атак загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення, серед них — шестирічний хлопчик.

У селищі Пісочин Харківського району постраждали шестеро людей: троє чоловіків 71, 66 і 35 років, дві жінки 69 і 65 років, а також дитина. У місті Куп’янськ загинув 50-річний чоловік, поранено 37-річного місцевого жителя. У селі Вільхуватка Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, 59-річний чоловік зазнав поранень.

Ворог застосував широкий спектр озброєння:

64 некеровані авіаційні ракети,

8 керованих авіабомб (КАБ),

13 БпЛА типу «Шахед»,

11 БпЛА типу «Герань-2»,

1 БпЛА типу «Молнія».

У Харківському районі зафіксовані пошкодження СТО, приватного будинку, шести автомобілів у Пісочині, а також двох складських приміщень і скління багатоповерхівки в Дергачах.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено квартиру, дитячий садок і гараж у місті Куп’янськ, а також вісім будинків і автомобіль у селі Вільхуватка.

У селі Курортне Чугуївського району пошкоджено будівлю санаторію.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в результаті ударів безпілотників зафіксовано кілька пожеж у Харківському та Чугуївському районах. Є пострадалі в Пісочині – поранено вісьмох людей, зокрема дитину.